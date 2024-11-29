Расклад на Гран-При Катара

«Формула-1» продолжает завершающее сезон «турне трёх пустынь». Из Лас-Вегаса, где досрочно определился обладатель титула, пилоты переместились в Доху, где сегодня начинается Гран-При Катара.

Как передает İdman.biz, у этапа в Катаре пока очень небольшая история в «Формуле-1». Впервые гонка пройдёт в декабре – почти на два месяца позже, чем в 2023-м. Жарко не будет, но прогноз обещает сильный северо-западный ветер, который доставит немало хлопот с ежедневным песком на асфальте, несмотря на окружающие трассу искусственные газоны.

Все три этапа «пустынной серии» проходят при искусственном освещении, и с точки зрения телевизионной картинки это безусловно лучший вариант. F1news отмечает, что в своё время Лосаил был крупнейшим постоянным спортивным объектом с искусственным освещением в мире, но время идёт – сейчас в календаре «Формулы-1» сразу шесть этапов проходят после захода солнца, и Гран При Катара несколько меркнет на фоне огней Джидды и Лас-Вегаса.

В Катаре мы увидим последний в этом году этап с субботним спринтом, шестой в сезоне и 12-й в истории. Предстоит разыграть много очков (15 в спринте и 44 в гонке), что почти наверняка решит вопрос с обладателем Кубка конструкторов 2024 года. Престижный титул несколько утратил прежнее значение, но остался определяющим при распределении призовых и вторым по значимости после победы в личном зачёте.

«Макларен» приедет в Катар с преимуществом в 24 очка над «Феррари». В Скудерии усыпляют бдительность соперников тем, что трасса не подходит их машине, и действительно – по числу заработанных на Лосаиле очков «Феррари» лишь на пятом месте, но этот сезон уникален, а силы почти равны, так что пока ничего не решено.

Наблюдать за развязкой будет интересно, но в багаже «Макларен» наверняка лежат чемпионские майки в честь первой с 1998 года победы в Кубке конструкторов. Нет никаких сомнений в том, что такие майки взяли и в «Феррари». Но наденет их только одна команда.

İdman.biz