"Кадиллак" заплатит 450 миллионов "Формуле-1"

Накануне было официально объявлено о появлении в «Формуле-1» в 2026 году новой команды - «Кадиллак».

Как передает İdman.biz, каждая новая команда обязана заплатить вступительный взнос за участие в «Формуле-1». По действующему Договору согласия размер составляет 200 миллионов долларов США. Срок Договора согласия истечёт в конце 2025-го, и поскольку «Кадиллак» дебютирует в 2026-м, размер вступительного взноса будет другим – он значительно возрастёт.

Несколько высокопоставленных источников в «Формуле-1» сообщили BBC Sport, что его размер составит 450 миллионов долларов США.

Эта сумма будет поделена между десятью действующими командами в качестве компенсации за потерю части призовых денег в результате того, что отныне призовые будут делиться не на десять частей, а на одиннадцать.

Помимо расходов на вступительный взнос, команде «Кадиллак» предстоит подписать контракт на поставку клиентских силовых установок, поскольку собственная силовая установка будет готова не раньше 2028 года.

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