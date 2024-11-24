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Ферстаппен догнал Феттеля и Проста

Формула 1
Новости
24 Ноября 2024 23:40
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Ферстаппен догнал Феттеля и Проста

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в четвертый раз подряд выиграл чемпионат мира.

İdman.biz сообщает, что он стал пятым гонщиком в истории гонки, выигравшим 4 и более титулов подряд.

До Макса этого успеха 4 раза подряд добивались Хуан Мануэль Фанхио, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, а Михаэль Шумахер - 5 раз.

Ферстаппен вошел в шестерку по количеству титулов на чемпионатах мира. Он разделил 4-6 места с Простом и Феттелем. Шумахер и Хэмилтон возглавляют список с семью чемпионскими титулами.

Рекордсмены по чемпионствам в "Формуле-1":

1. Михаэль Шумахер – 7-кратный чемпион мира
2. Льюис Хэмилтон – 7-кратный чемпион мира
3. Хуан Мануэль Фанхио – 5-кратный чемпион мира
4. Ален Прост – 4-кратный чемпион мира
5. Себастьян Феттель – 4-кратный чемпион мира
6. Макс Ферстаппен – 4-кратный чемпион мира

İdman.biz

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