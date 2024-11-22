Хэмилтон - быстрейший в первый день Гран-При Вегаса

Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон завершил первый день гоночного уик-энда в Лас-Вегасе со 100-процентным результатом.

Как передает İdman.biz, во второй тренировке, как и в первой сессии, британский гонщик «Мерседес» стал быстрейшим.

Вторая часть свободных заездов прошла спокойно и без серьёзных происшествий. Пилоты потренировались как гоночных отрезках, так и на коротких квалификационных стинтах.

Хэмилтон показал лучшее время дня - 1.33,825. Но если утром он опередил ближайшего преследователя на 0,3 секунды, то вторую тренировку закончил с минимальным отрывом в 0,011 секунды от Ландо Норриса из «Макларена». Третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседес» Джордж Рассел.

Неудачно сложилась сессия для «Ред Булл». Макс Ферстаппен хоть и проехал 25 кругов, наравне с соперниками, но показал лишь 17-е время. Второй пилот «Красных быков» Серхио Перес завершил день на предпоследнем, 19-м месте.

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