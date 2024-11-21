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Гонщиков ждет самый холодный Гран-При сезона

Формула 1
Новости
21 Ноября 2024 20:03
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Гонщиков ждет самый холодный Гран-При сезона

Гран-При Лас-Вегаса, который пройдет в ближайший уик-энд, станет самым холодным этапом "Формулы-1" в сезоне.

Как передает İdman.biz, как и в прошлом году, сессии будут проводиться в условиях низкой температуры из-за позднего времени начала заездов.

Портал WeatherOnline сообщает, что во время тренировок температура не будет превышать 12°C, а в день квалификации упадёт до 9°C.

Таким образом, квалификационная сессия в Вегасе станет самой холодной в году.

То же самое касается и самого Гран-При, который пройдёт при температуре 9°C. Однако с увеличением облачности температура может повыситься до 11°C.

İdman.biz

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