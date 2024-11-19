"Формула-1" продолжает менять календарь

«Формула-1» продолжает вносить коррективы в календарь сезонов на ближайшие годы.

Как сообщает İdman.biz, стало известно, что Гран-При Канады начиная с 2026 года планируется проводить в третий или четвёртый уик-энд мая. Это позволит избежать перерывов в европейской стадии сезона, и все ее гонки будут проходить в летние месяцы.

В последние годы в «Формуле-1» предпринимаются усилия по рационализации графика сезона, поэтому Гран-При Японии уже передвинут на весну, гонку в Баку - на осень, а интервал между Гран-При Катара и Абу-Даби сокращён до одной недели. Недавнее заявление о том, что этап в Монако начиная с 2026 года будет проводиться в первый полный уик-энд июня, тоже сделано в соответствии с этой программой.

Все будущие календари чемпионата мира ещё должны быть утверждены Всемирным советом FIA по автоспорту.

İdman.biz