Впервые в "Формуле-1" за рулем одновременно могут оказаться два брата

«Феррари» оказалась в необычной ситуации перед стартующим в пятницу в Лас-Вегасе очередным этапом «Формулы-1».

Как передает İdman.biz, дело в нехватке молодых пилотов, которых можно было бы посадить за руль болида во время пятничной тренировки в Лас-Вегасе. Каждая команда «Формулы-1» обязана в течение сезона отдать две тренировки юниорам, но у Скудерии подходящие гонщики закончились.

По информации Corriere della Sera, альтернативой резервисту «Феррари» Оливеру Берману, который больше не является новичком, станет монегаск Артур Леклер. Ожидается, что ему отдадут болид испанца Карлоса Сайнса в первой пятничной тренировке. Таким образом впервые в «Формуле-1» за рулём окажется два брата Леклера одновременно.

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