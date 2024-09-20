Ландо Норрис: «В Баку мы увидели, на что способен Леклер»

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис возглавил протокол пятничных тренировок на сингапурской трассе.

Как сообщает İdman.biz, свой лучший круг на мягких шинах он проехал за 1’30,727, а это на две с лишним десятых быстрее, чем прошлогоднее время поула Карлоса Сайнса.

«Темп хороший, и настроение у меня – тоже. Да и круг я проехал неплохо, но Шарль Леклер проиграл мне всего 0,058 секунды, хотя, если честно, я ожидал, что разница будет больше. А это означает, что «Феррари» едут очень быстро, но всё-таки наши дела пока складываются нормально.

Шарль Леклер, как правило, отлично выступает на городских трассах – в Монако и в Баку мы видели, на что он способен», - заявил Норрис.

İdman.biz