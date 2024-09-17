Шарль Леклер: "В Баку мы этот шанс упустили"

«Думаю, трассы в Баку, Монце и, возможно, в Сингапуре, нам больше подходят - у них весьма специфические требования».

Так сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Феррари» Шарль Леклер, занявший второе место на Гран-При Азербайджана.

Он поразмышлял о том, позволяет ли нынешний болид «Феррари» побороться за победу в каждой гонке.

«Пока нет. Чтобы объективно оценить ситуацию, нужно дождаться Остина - там мы поймём, смогли ли добиться прогресса, на который рассчитывали. Ну а в Сингапуре нужно заработать много очков. В Баку мы этот шанс упустили», - заявил монегаск.

На вопрос о том, изменил ли он что-нибудь в стратегии на этап в Баку, будь у него такая возможность, Леклер отметил следующее:

«Поехал бы на пит-стоп кругом раньше. Это позволило бы сохранить отрыв от Оскара и не испытывать такого давления, прогревая шины на этой трассе. Но рассуждать после гонки всегда очень легко. На этот раз Оскар Пиастри и «Макларен» лучше справились со своей работой, чем я и «Феррари». Они заслуженно победили».

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