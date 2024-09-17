Международная федерация автоспорта (FIA) может скорректировать правила после Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, причиной этому стал инцидент на последнем круге бакинской гонки, когда Серхио Перес и Карлос Сайнс не смогли разминуться на уличной трассе. Авария спровоцировала появление виртуальной машины безопасности. Сразу несколько пилотов в режиме VSC совершили обгоны соперников на круге возвращения в боксы - формально такие обгоны после клетчатого флага разрешены, но не в ситуации жёлтых флагов.

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, немецкий гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг и пара французов, Эстебан Окон и Пьер Гасли, из «Альпин» были уличены в нарушении правил виртуальной машины безопасности, хотя ни один из этих обгонов не произошёл вблизи места инцидента. Тем не менее, стюарды подчеркнули, что гонщики-нарушители «не могли знать, отправлялись ли на трассу аварийно-спасательное оборудование или маршалы», поэтому поведение было формально небезопасным.

Несмотря на нарушение, все спортсмены отделались предупреждением, поскольку ранее по ходу сезона в подобных ситуациях никаких санкций на гонщиков не накладывалось, однако FIA намерена сделать выводы. Как сообщает RacingNews365, в будущем аналогичные нарушения могут повлечь за собой существенные штрафы для пилотов - масштаб наказания не назван и остаётся на усмотрение судей.

Напомним, что Перес и Сайнс столкнулись в сражении за подиум. Судьи не нашли виновного в этой аварии, объявив по итогам расследовании ситуации случившееся гоночным инцидентом.

İdman.biz