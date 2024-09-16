F1: изменения в ​​календаре связи со священным месяцем Рамадан

Гран-при Бахрейна является первой гонкой в ​​календаре с 2021 года, но в 2025 году станет четвертым этапом, чтобы избежать совпадения со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Как сообщает İdman.biz, FIA подтвердила , что в феврале следующего года в Бахрейне пройдут трехдневные тесты Формулы-1, а в марте в Австралии стартует сезон 2025 года.

Тесты пройдут 26–28 февраля на трассе Сахир в последний сезон перед серьезными изменениями в двигателях и правилах, которые произойдут в этом виде спорта в 2026 году.

В тестах примут участие несколько гонщиков из новых команд, включая семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который будет выступать в красном комбинезоне "Ferrari" после перехода британца из "Mercedes".

Сезон Формулы-1 2025 года, 75-й юбилейный год для этого вида спорта, стартует в Австралии, затем последуют Китай и Япония, а завершится 5-7 декабря Гран-при Абу-Даби.

İdman.biz