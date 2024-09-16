Стюарды Гран-При Азербайджана оштрафовали команду-победительницу

Стюарды Гран-При Азербайджана оштрафовали команду «Макларен» на пять тысяч евро за нарушение правил нахождения персонала и оборудования на пит-лейн во время гонки.

Как передает İdman.biz, сотрудники британской команды вместе с различным оборудованием отправились в «закрытый парк», готовясь там встретить Оскара Пиастри. Однако сделали это они ещё до финиша, когда другие команды проводили пит-стопы на последних кругах.

Стюарды отметили, что это могло привести к потенциально опасной ситуации, и выписали «Макларен» денежный штраф.

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