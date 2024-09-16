Фернандо Алонсо: "Почти всю гонку я провел в одиночестве"

«Я доволен результатом, мы использовали ситуацию на последних кругах, и я смог финишировать шестым».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам Гран-При Азербайджана.

Испанец оригинально прокомментировал свое выступление.

«Почти всю гонку я провёл в одиночестве - впереди не было никого, с кем можно было бы бороться. Мы следовали тенденции одного пит-стопа, сохранив позицию перед теми, кто преследовал нас позади.

Тяжелая гонка, в которой не было времени расслабиться. Мы всё сделали правильно, выбрали оптимальную стратегию и отлично провели пит-стоп, я рад, что мы вернёмся из Баку с заслуженными очками», - сказал Алонсо.

İdman.biz