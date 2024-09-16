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Пострадал ли кто-то из гонщиков во время аварий в Баку? - ВИДЕО

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 12:40
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Пострадал ли кто-то из гонщиков во время аварий в Баку? - ВИДЕО

Несмотря на аварии во время Гран-При Азербайджана, никто из пилотов не получил травм.

Как передает İdman.biz, серьезное столкновение произошло за два круга до окончания гонки, когда столкнулись Серхио Перес из «Ред Булл» и Карлос Сайнс на «Феррари».

Вот как прокомментировал инцидент мексиканец: «На мой взгляд, Карлос очень быстро смещался, получив разгон за машиной Шарля Леклера. Я такого не ожидал. Я просто оказался в неподходящее время в неподходящем месте, и в результате произошёл сильный удар. Больше всего обидно, что мы вышли из второго поворота с расстоянием в метр между машинами, и всё равно через пару метров столкнулись. Карлос - последний парень, с которым я хотел бы оказаться в такой ситуации. Обидно, что мы оба испортили себе уикенд».

А Сайнс отметил важность того, что никто в аварии не пострадал:

«Это очень обидно, но главное, что мы оба в порядке. Но, конечно, это расстраивает. Я оставался на обычной гоночной траектории и не делал ничего необычного, как и на каждом круге до этого, поэтому не ожидал контакта с задним колесом моей машины. Таковы гонки, но сегодня мы потеряли много очков».

İdman.biz

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