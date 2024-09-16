16 Сентября 2024
RU

"Состояние трассы улучшалось по ходу гонки"

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 10:58
69
"Состояние трассы улучшалось по ходу гонки"

Спортивный директор «Пиррели» Марио Изола прокомментировал Гран-При Азербайджана в классе «Формулы-1».

Как передает İdman.biz, он отметил, что через две недели после этапа в Монце болельщики стали свидетелями еще одной захватывающей гонку, исход которой нельзя было предсказать до последнего круга.

“В Монце команды использовали две разные стратегии, в Баку почти все выбрали одинаковую, но это ничуть не отвлекало от происходящего на трассе – борьбы трёх гонщиков за лидерство и других сражений.

В этот и в следующий уик-энд мы предоставим командам те же составы резины, которые сработали именно так, как ожидалось. Было очевидно, что шины Soft будут квалификационными, Hard – самыми быстрыми в гонке, а Medium – отличным компромиссом для первой части дистанции. Эти прогнозы подтвердились», - подчеркнул Изола.

Он добавил, что состояние трассы улучшалось по ходу гонки, что позитивно влияло на время прохождения круга.

«Несколько гонщиков жаловались на гранулирование, особенно на первом отрезке, но это не сильно повлияло на их результаты. Очевидно, что движение в трафике осложнило контроль за состоянием шин, но это неизбежно при нынешней аэродинамической конфигурации этих машин», - добавил глава «Пирелли».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Юки Цунода - о своем раннем сходе на Гран-При Азербайджана
16:20
Формула 1

Юки Цунода - о своем раннем сходе на Гран-При Азербайджана

"Я очень расстроен"
Гонка в Баку похоронила шансы "Ред Булл" на Кубок конструкторов?
15:36
Формула 1

Гонка в Баку похоронила шансы "Ред Булл" на Кубок конструкторов?

"В Баку Макс Ферстаппен не мог атаковать"
Стюарды Гран-При Азербайджана оштрафовали команду-победительницу
14:11
Формула 1

Стюарды Гран-При Азербайджана оштрафовали команду-победительницу

За потенциально опасную ситуацию
Фернандо Алонсо: "Почти всю гонку я провел в одиночестве"
13:56
Формула 1

Фернандо Алонсо: "Почти всю гонку я провел в одиночестве"

"Впереди не было никого, с кем можно было бы бороться"
Звездные гости Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ - ВИДЕО
13:14
Формула 1

Звездные гости Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ - ВИДЕО

Очередной Гран-при Азербайджана "Формулы-1", как и в предыдущие годы, ознаменовался присутствием звездных гостей
Пострадал ли кто-то из гонщиков во время аварий в Баку? - ВИДЕО
12:40
Формула 1

Пострадал ли кто-то из гонщиков во время аварий в Баку? - ВИДЕО

Серьезное столкновение произошло за два круга до окончания гонки, когда столкнулись Серхио Перес из "Ред Булл" и Карлос Сайнс на "Феррари"

Самое читаемое

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО
14 Сентября 20:51
Азербайджанский футбол

"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры VI тура Премьер-лиги Азербайджана
Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики
14 Сентября 16:52
Гимнастика

Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев