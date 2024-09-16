Спортивный директор «Пиррели» Марио Изола прокомментировал Гран-При Азербайджана в классе «Формулы-1».

Как передает İdman.biz, он отметил, что через две недели после этапа в Монце болельщики стали свидетелями еще одной захватывающей гонку, исход которой нельзя было предсказать до последнего круга.

“В Монце команды использовали две разные стратегии, в Баку почти все выбрали одинаковую, но это ничуть не отвлекало от происходящего на трассе – борьбы трёх гонщиков за лидерство и других сражений.

В этот и в следующий уик-энд мы предоставим командам те же составы резины, которые сработали именно так, как ожидалось. Было очевидно, что шины Soft будут квалификационными, Hard – самыми быстрыми в гонке, а Medium – отличным компромиссом для первой части дистанции. Эти прогнозы подтвердились», - подчеркнул Изола.

Он добавил, что состояние трассы улучшалось по ходу гонки, что позитивно влияло на время прохождения круга.

«Несколько гонщиков жаловались на гранулирование, особенно на первом отрезке, но это не сильно повлияло на их результаты. Очевидно, что движение в трафике осложнило контроль за состоянием шин, но это неизбежно при нынешней аэродинамической конфигурации этих машин», - добавил глава «Пирелли».

İdman.biz