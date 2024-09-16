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Макс Ферстаппен: "Несмотря на плохой уик-энд в Баку, я потерял не так много очков"

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 10:31
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Макс Ферстаппен: "Несмотря на плохой уик-энд в Баку, я потерял не так много очков"

«Гонка получилась сложной не только для меня, но и для команды».

Об этом заявил трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, занявший девятое место на Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, пилот «Ред Булл», выигравший со старта сезона шесть этапов, не побеждает на седьмой гонке подряд. Вот как он прокомментировал результат, достигнутый в Баку.

«Уже в квалификации стало понятно, что нам не удалось подобрать оптимальные настройки, и мы заплатили за это цену. Темп Серхио Переса был гораздо выше моего, поскольку ему было комфортнее за рулём. В моём случае мы решили скорректировать настройки перед квалификацией, но это не сработало. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Иногда бывает, что в последний момент перед квалификацией меняешь настройки, и машина становится быстрой. К сожалению, в этот раз не получилось.

Хотя я провёл плохой уик-энд, я потерял не так много очков, так что это позитивный итог. Мы все знаем, что должны выступать намного лучше, и мы постараемся это сделать в следующий раз», - заявил Ферстаппен.

Отметим, что пилот «Ред Булл» остался лидером общего зачета. На его счету 313 очков и он на 59 баллов опережает идущего вторым Ландо Норриса из «Макларена».

İdman.biz

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