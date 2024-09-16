Льюис Хэмилтон: "С такой ездой у меня не было шансов на прорыв в Баку"

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объяснил, почему не смог далеко прорваться после старта с пит-лейна на Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, из-за замены мотора после квалификации британский гонщик «Мерседес» переместился в конец пелотона. Несмотря на преимущество по скорости, он застрял за более медленными пилотами «Уильямс» и «Хаас» и финишировал девятым. Четыре позиции Льюис отыграл за счёт сходов Юки Цуноды, Лэнса Стролла, Карлоса Сайнса и Серхио Переса.

«Наверное, впервые в карьере у меня была настолько плохо сбалансированная машина. Спереди сцепления было сверхнормы, а сзади вообще ничего! Так просто нельзя ездить.

Мне приходилось дергать руль, чтобы ослабить держак спереди, и я проходил поворот в скольжении. Этот самый странное пилотирование, которое я когда-либо пробовал. Я понимал, что с такой ездой у меня нет шансов на прорыв», – сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports F1.

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