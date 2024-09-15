Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана

В истории Гран-При Азербайджана появился новый победитель. Успех в бакинской гонке отпраздновал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Как передает İdman.biz, нынешний сезон к своему бакинскому этапу достиг своего апогея. Впервые наше городское кольцо попало на решающий отрезок чемпионата, когда борьба в нем обострилась до предела. Особенно в свете того, что лидер зачета Макс Ферстаппен не побеждал на протяжении последних шести гонок, а на пятки ему наступали Ландо Норрис из «Макларена» и Шарль Леклер на «Феррари».

Леклер, к слову, в четвертый раз подряд выиграл поул-позишн в Баку, однако в предыдущие годы не мог воспользоваться этим преимуществом. На протяжении трех последних Гран-При Азербайджана к финишу первыми приходили пилоты «Ред Булл» - Ферстаппен и дважды Серхио Перес. И интересно было посмотреть, как все сложится на этот раз, ведь большинство гонок Баку складываются довольно драматично, а длинные прямые способствуют многочисленным обгонам и непредсказуемым маневрам.

Первая четверть гонки прошла относительно спокойно. Точнее, хоть болиды и развили мощные скорости, но Леклер сохранял лидерство, а вслед за ним обосновался Оскар Пиастри из «Макларена», а замыкал тройку Серхио Перес.

Первым сошедшим дистанции на бакинской трассе оказался Юки Цунода. Пилот «Альфа-Таури» дважды побывал в боксах из-за проблем с машиной, а затем вылез из кокпита и перешел в разряд зрителей.

В дальнейшем на первое место вышел Пиастри, атаковавший Леклера на повороте. Стало очевидно, что пилоту «Феррари» не хватает скорости, что в дальнейшем подтвердил радиоперехват, в котором Шарль говорил инженерам следующее: «Пиастри и Перес едут чертовски быстро! Или их машины лучше держат трассу, чем наша!»

За двадцать кругов до финиша борьба еще более уплотнилась. Атаки и обгоны сменяли друг друга. В Топ-6 обосновались также Карлос Сайнс (Феррари), Алекс Элбон (Уильямс) и Ландо Норрис. Леклер несколько раз пытался обойти Пиастри, но тот отбил все атаки могенаска.

За семь кругов до финиша расстановка оставалась прежней: Пиастри - Леклер - Перес. Эта тройка вместе с Сайнсом ушла в отрыв от группы преследователей и думалось, что именно они разыграют титул. Но за два круга до финиша Сайнс обошел Переса, однако в дальнейшем машина мексиканца столкнулась с «Феррари» и гонка для обоих завершилась. На третье место вышел Джордж Рассел на «Мерседесе», победу одержал Пиастри, а вторым этап завершил Леклер.

Словом, бакинский этап вновь порадовал своей непредсказуемостью и драмой на финише.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz