В Баку наградили победителей основных гонок команд "Формулы-2"

Победители основных гонок команд «Формулы-2» были награждены в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, награды вручила заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева.

Отметим, что лучший результат в гонке показал пилот команды «TRIDENT» Ричард Верскор. Виктор Мартинс из «Art Grand Prix» финишировал вторым, Андреа Кими Антонелли из «Prema Racing» - третьим.

Отметим, что «Гран-при Азербайджана Формулы 1» стартовал 13 сентября. Сегодня определятся победители гонок «Формулы-1» и «Формулы-2».

«Гран-при Азербайджана Формулы 1» проводится в Баку с 2017 года.

İdman.biz