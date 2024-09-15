15 Сентября 2024
RU

Хэмилтон потерял седьмое место на старте Гран-При Азербайджана

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 12:34
63
Хэмилтон потерял седьмое место на старте Гран-При Азербайджана

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон потерял седьмое место на стартовой решетке Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, британец начнёт гонку с пит-лейна.

После квалификации в «Мерседес» решили заменить на машине Льюиса двигатель и несколько компонентов, включая турбину и генераторы. Поскольку Хэмилтон уже превысил допустимое количество всех этих составляющих силовой установки на сезон, то получил штраф на стартовом поле.

Вместе с Льюисом с пит-лейн стартует Пьер Гасли. Пилот «Альпин» был дисквалифицирован из-за нарушения расхода топлива в квалификации.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО
16:47
Формула 1

Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО

Оба пилота попрощались с гонкой
Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана
16:43
Формула 1

Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана

Нынешний сезон к своему бакинскому этапу достиг своего апогея
Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
16:36
Формула 1

Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Он пересек финишную черту первым в гонке, преодолев 51 круг
Семьи шехидов и ветераны на финале Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО
16:29
Формула 1

Семьи шехидов и ветераны на финале Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО

Члены семей наших героев-шехидов и наши ветераны уже третий год приглашаются в качестве почетных гостей на это престижное спортивное мероприятие
Интересное исполнение государственного гимна Азербайджана на открытии "Формулы-1" - ВИДЕО
16:22
Формула 1

Интересное исполнение государственного гимна Азербайджана на открытии "Формулы-1" - ВИДЕО

На церемонии гимн был исполнен в классическом стиле, а оформление сцены напоминало мотив открывающего ковра
Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ
15:56
Формула 1

Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

На трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира

Самое читаемое

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО
12 Сентября 18:47
Другие

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

Некоторым специалистам спорта, удостоенным званий "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики" и "Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие сертификаты и нагрудные знаки