Хэмилтон потерял седьмое место на старте Гран-При Азербайджана

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон потерял седьмое место на стартовой решетке Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, британец начнёт гонку с пит-лейна.

После квалификации в «Мерседес» решили заменить на машине Льюиса двигатель и несколько компонентов, включая турбину и генераторы. Поскольку Хэмилтон уже превысил допустимое количество всех этих составляющих силовой установки на сезон, то получил штраф на стартовом поле.

Вместе с Льюисом с пит-лейн стартует Пьер Гасли. Пилот «Альпин» был дисквалифицирован из-за нарушения расхода топлива в квалификации.

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