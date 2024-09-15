15 Сентября 2024
RU

Определился победитель "Формулы-2"

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 12:52
70
Определился победитель "Формулы-2"

В рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года завершилась основная гонка команд «Формулы-2».

Как сообщает İdman.biz, за победу боролись 11 команд.

За время гонки пилоты проехали 29 кругов. был Лучший результат показал пилот команды «TRIDENT» Ричард Верскор.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал 13 сентября. Сегодня определится победитель гонки «Формулы-1».

-----------

11:39

В Баку стартовали финальные гонки "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, гонка началась в 11:35 по бакинскому времени.

Отметим, что Рихард Вершор, пилот команды «Трайдент», показал лучший результат в квалификационном раунде, который состоялся 13 сентября.

Общая протяженность бакинского трека, состоящего из 20 поворотов и 51 круга, составляет 306 049 км. Впервые гонки прошли здесь в 2016 году под названием Гран-при Европы. В последующие годы турнир проводился как Гран-при Азербайджана.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проводится на городском треке Баку с 2017 года. На сегодняшний день Гран-при Азербайджана Формулы-1 проводился на бакинском треке 7 раз.

İdman.biz

Новости по теме

Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО
16:47
Формула 1

Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО

Оба пилота попрощались с гонкой
Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана
16:43
Формула 1

Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана

Нынешний сезон к своему бакинскому этапу достиг своего апогея
Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
16:36
Формула 1

Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Он пересек финишную черту первым в гонке, преодолев 51 круг
Семьи шехидов и ветераны на финале Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО
16:29
Формула 1

Семьи шехидов и ветераны на финале Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО

Члены семей наших героев-шехидов и наши ветераны уже третий год приглашаются в качестве почетных гостей на это престижное спортивное мероприятие
Интересное исполнение государственного гимна Азербайджана на открытии "Формулы-1" - ВИДЕО
16:22
Формула 1

Интересное исполнение государственного гимна Азербайджана на открытии "Формулы-1" - ВИДЕО

На церемонии гимн был исполнен в классическом стиле, а оформление сцены напоминало мотив открывающего ковра
Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ
15:56
Формула 1

Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

На трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира

Самое читаемое

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО
12 Сентября 18:47
Другие

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

Некоторым специалистам спорта, удостоенным званий "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики" и "Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие сертификаты и нагрудные знаки