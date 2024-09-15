Определился победитель "Формулы-2"

В рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года завершилась основная гонка команд «Формулы-2».

Как сообщает İdman.biz, за победу боролись 11 команд.

За время гонки пилоты проехали 29 кругов. был Лучший результат показал пилот команды «TRIDENT» Ричард Верскор.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал 13 сентября. Сегодня определится победитель гонки «Формулы-1».

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11:39

В Баку стартовали финальные гонки "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, гонка началась в 11:35 по бакинскому времени.

Отметим, что Рихард Вершор, пилот команды «Трайдент», показал лучший результат в квалификационном раунде, который состоялся 13 сентября.

Общая протяженность бакинского трека, состоящего из 20 поворотов и 51 круга, составляет 306 049 км. Впервые гонки прошли здесь в 2016 году под названием Гран-при Европы. В последующие годы турнир проводился как Гран-при Азербайджана.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проводится на городском треке Баку с 2017 года. На сегодняшний день Гран-при Азербайджана Формулы-1 проводился на бакинском треке 7 раз.

İdman.biz