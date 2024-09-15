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Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора, консультанта Формулы 1 и британскую супермодель - ФОТО

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 13:02
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Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора, консультанта Формулы 1 и британскую супермодель - ФОТО

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали, консультанта Формулы 1 Флавио Бриаторе и британскую супермодель Наоми Кэмпбелл.

Как сообщает İdman.biz, выразив удовлетворение тем, что Формула 1 в очередной раз проводится в нашей стране, Президент Ильхам Алиев сказал, что эти соревнования с каждым годом играют все большую роль в популяризации Азербайджана в мире.

Глава государства выразил признательность Стефано Доменикали и Флавио Бриаторе за поддержку проведения Формулы 1 в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейших планах. Также был подчеркнут вклад Формулы 1 в развитие автомобильного спорта в Азербайджане. Также был затронут вопрос развития картинга в нашей стране.

На встрече было отмечено значение проведения COP29 в нашей стране, подчеркнута важность более активной роли Формулы 1 также и в вопросе устойчивости в сфере экологии.

Глава государства пригласил гостей принять участие в мероприятии COP29.

Отметив, что развитие Баку произвело на нее глубокое впечатление, Наоми Кэмпбелл с удовлетворением подчеркнула современную инфраструктуру, которую она увидела в столице, в том числе Центр Гейдара Алиева, являющийся проектом известного архитектора Захи Хадид.

Британская супермодель выразила готовность внести вклад в развитие индустрии моды в нашей стране и оказать поддержку деятельности азербайджанских дизайнеров.

İdman.biz

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