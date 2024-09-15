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Команду "Уильямс" оштрафовали на пять тысяч евро в Баку

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 10:34
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Команду "Уильямс" оштрафовали на пять тысяч евро в Баку

Стюарды Гран-При Азербайджана оштрафовали команду «Уильямс» на пять тысяч евро за небезопасный выпуск на трассу машины Алекса Элбона в финале квалификации.

Как сообщает İdman.biz, на вторую попытку в финале Элбон выехал с вентилятором охлаждения на воздуховоде двигателя, который забыли снять механики. Алекс остановился на выезде с пит-лейн, снял вентилятор, отбросил его на трассу и продолжил движение.

Стюарды отметили, что когда машину выпускают на трассу в небезопасном состоянии, гонщик должен остановиться в первом безопасном месте, что Элбон и сделал. Однако, как говорится в решении стюардов, «выбрасывание предметов из машины, которые затем должны убирать маршалы, не является нормальным». В свою очередь в «Уильямс» ответили, что пытались избежать появления жёлтых флагов, которые испортили бы всем финальную попытку.

Во время обсуждений стюарды согласились, что это был «наименее худший из возможных вариантов» и выписали «Уильямс» обычный штраф за небезопасный выпуск машины на трассу – пять тысяч евро.

İdman.biz

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