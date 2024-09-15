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Президент FIA: "Женщины-маршалы бакинской гонки станут новым источником вдохновения для спортивного мира" - ФОТО

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 09:00
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Президент FIA: "Женщины-маршалы бакинской гонки станут новым источником вдохновения для спортивного мира" - ФОТО

Генеральный директор компании Baku City Ring (BSH) Магсуд Фарзуллаев и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем, находящийся с визитом в Азербайджане, встретились с женщинами-маршалами.

Как сообщает İdman.biz, президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил в ходе встречи, что женщины-маршалы бакинской гонки станут новым источником вдохновения для спортивного мира.

Гость подчеркнул, что то, что Автомобильная федерация Азербайджана и Компания Baku City Ring Operating Company выступили с такой инициативой по повышению влияния женщин в спорте является поводом для гордости:

«Политика равенства, разнообразия и инклюзивности является основным краеугольным камнем FIA. Одной из наших важных целей является содействие повышению роли женщин в управлении. Я надеюсь, что женщины-маршалы бакинской гонки станут новым источником вдохновения для мира спорта».

Магсуд Фарзуллаев, генеральный директор BSC, добавил, что положение наших женщин-маршалов на 16-м повороте показывает, насколько важен их вклад в будущее гонки. По его словам, ставя женщин на столь важную должность, мы не только отмечаем их достижения, но и прокладываем путь к более инклюзивному и динамичному спорту:

«По мере того, как автоспорт развивается во всем мире, женский маршалский пост городского кольца Баку демонстрирует, что этот вид спорта охватывает разнообразие и создает больше возможностей для женщин».

Отметим, что женщины, которые в настоящее время составляют 36% общего состава бригадиров Гран-при Азербайджана «Формулы-1», вместе со своими коллегами-мужчинами выполняют важные обязанности, в том числе руководят мероприятиями на трассе и контролируют ход гонки. Гран-при Азербайджана Qatar Airways подписал первый документ, подчеркивающий активную роль женщин, и создал «Пост женского маршала» на решающем повороте 16,2 Бакинского городского кольца. И вот уже третий год эта инициатива ставит женщин-маршалов в авангарде гоночных операций, что делает ее новшеством и изюминкой мероприятия.

İdman.biz

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