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Ландо Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
14 Сентября 2024 18:27
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Ландо Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Азербайджана

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Азербайджана, проходящей в Баку.

Напомним, британец не смог завершить быстрый круг в первом сегменте, после чего направился в боксы, извинившись перед командой по радио.

«Все проехали вторые круги, в отличие от меня. Это было невезение, о чём ещё говорить. Имеем то, что имеем. Гонка будет тяжёлой, у нас остались хорошие шины, и я по-прежнему надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата. Машина быстра. Ситуация расстраивает, но ничего не поделаешь», - приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, гонка Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 15 сентября, начало - в 15:00.

İdman.biz

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