Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО

В этом году, как и в предыдущем, на грандиозные бакинские соревнования "Формулы-1" в качестве почетных гостей были приглашены члены семей шехидов и ветеранов.

Как сообщает İdman.biz, они в дни соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы-1" смогут наблюдать за гонками с трибун. Почетные гости, приглашаемые на это грандиозное спортивное мероприятие третий год, в этом году наблюдают за гонками с трибун "Азнефть" и "Девичья башня".

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

В 1-й день соревнований, которые пройдут с 13 по 15 сентября, состоятся свободные заезды и порядковый заезд команд "Формулы-1" и "Формулы-2".

Во 2-й день гонки, то есть 14 сентября, состоятся 3-й свободный заезд команд "Формулы-1", порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд "Формулы-2".

Основные же соревнования пройдут 15 сентября, и будут определены победители "Формулы-1" и "Формулы-2".

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" проводится с 2017 года в Баку на городском треке.

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