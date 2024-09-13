В Баку завершился порядковый заезд команд "Формулы 2"

В рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024" завершился порядковый заезд команд "Формулы 2".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании участвовали 11 команд.

Лучший результат показал пилот команды «TRIDENT» Ричард Верскоор.

Пилот команды "ART GRAND PRIX" Виктор Мартинс занял 2-е место, а пилот команды "PREMA RACING" Андреа Кими Антонелли - 3-е.

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15:00

В рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024" стартовал порядковый заезд команд "Формулы 2".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании участвуют 11 команд.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

В 1-й день соревнований, которые пройдут с 13 по 15 сентября, состоятся свободные заезды и порядковый заезд команд "Формулы-1" и "Формулы-2".

Во 2-й день гонки, то есть 14 сентября, состоятся 3-й свободный заезд команд "Формулы-1", порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд "Формулы-2".

Основные же соревнования пройдут 15 сентября, и будут определены победители "Формулы-1" и "Формулы-2".

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" проводится с 2017 года в Баку на городском треке.

İdman.biz