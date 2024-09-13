Яркие моменты "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО

Почетные гости, приглашаемые на это грандиозное спортивное мероприятие третий год, в этом году наблюдают за гонками с трибун "Азнефть" и "Девичья башня"