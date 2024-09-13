Яркие моменты "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку состоялись свободные заезды команд "Формулы-1" в рамках гоночной недели "Гран-при Азербайджана 2024".
İdman.biz представляет вниманию читателей яркие моменты свободных заездов.
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Сегодня в Баку стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024"
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