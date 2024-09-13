На гонках Формулы-2 в Баку произошла авария

Во время свободного заезда команд Формулы-2 в рамках стартовавшего сегодня Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways произошла авария.

Как сообщает İdman.biz, виновником аварии стал пилот команды "MP Motorsport" Оливер Готе.

Отметим, что в первый день соревнований пройдут свободные заезды команд «Формулы-1» и «Формулы-2», а также квалификационный раунд. Во 2-й день гонок – 14 сентября – состоятся 3-й свободный заезд команд «Формулы-1», квалификация и короткие спринтерские заезды команд «Формулы-2». Основные гонки пройдут 15 сентября, на которых определятся победители Формулы-1 и Формулы-2.

İdman.biz