11 Сентября 2024
RU

Юки Цунода: "В Баку вы постоянно переключаете передачи"

Формула 1
Новости
11 Сентября 2024 12:29
55
Юки Цунода: "В Баку вы постоянно переключаете передачи"

«Гонка в Баку держит вас в напряжении, вы постоянно переключаете передачи».

Как сообщает İdman.biz, так считает гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода.

Как передает İdman.biz, японский пилот охарактеризовал городскую трассу, на которой 13-15 сентября пройдет Гран-При Азербайджана.

«Мне нравится бакинская трасса с необычным сочетанием длинного скоростного участка от последнего правого поворота до первого, с узким отрезком в старом городе. В прошлом она подходила нашей машине, я дважды зарабатывал там очки.

Стены расположены близко, при пилотировании нужно быть особенно точным. В этом году некоторые барьеры отодвинули, добавили дополнительные ворота для эвакуации машин, что уменьшит вероятность выезда автомобиля безопасности», - считает Цунода.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку
15:44
Формула 1

Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку

"Наш приоритет - вернуть ту форму, которая у нас и должна быть"
Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"
14:52
Формула 1

Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"

"В Баку веселая трасса"
Даниэль Риккардо: "На трассе в Баку важно поскорее найти пределы возможного"
09:48
Формула 1

Даниэль Риккардо: "На трассе в Баку важно поскорее найти пределы возможного"

"С нетерпением жду гонку в Баку"
«У меня оптимистичные ожидания от возвращения в Баку»
10 Сентября 19:35
Формула 1

«У меня оптимистичные ожидания от возвращения в Баку»

"А гонки в Баку всегда получаются интересными"
Все билеты на Гран-при Азербайджана проданы
10 Сентября 18:40
Формула 1

Все билеты на Гран-при Азербайджана проданы

Общая вместимость гоночных трибун увеличилась на 35 процентов по сравнению с прошлым годом
Валттери Боттас: "На городской трассе в Баку вам нужна смелость"
10 Сентября 16:43
Формула 1

Валттери Боттас: "На городской трассе в Баку вам нужна смелость"

"В прошлом я не раз показывал там хорошие результаты и всегда рад вернуться на эту сложную трассу"

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
10 Сентября 20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО
9 Сентября 11:00
Другие

Состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО

За церемонией открытия на стадионе наблюдали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов и министр юстиции Фарид Ахмедов