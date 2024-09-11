Юки Цунода: "В Баку вы постоянно переключаете передачи"

«Гонка в Баку держит вас в напряжении, вы постоянно переключаете передачи».

Как сообщает İdman.biz, так считает гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода.

Как передает İdman.biz, японский пилот охарактеризовал городскую трассу, на которой 13-15 сентября пройдет Гран-При Азербайджана.

«Мне нравится бакинская трасса с необычным сочетанием длинного скоростного участка от последнего правого поворота до первого, с узким отрезком в старом городе. В прошлом она подходила нашей машине, я дважды зарабатывал там очки.

Стены расположены близко, при пилотировании нужно быть особенно точным. В этом году некоторые барьеры отодвинули, добавили дополнительные ворота для эвакуации машин, что уменьшит вероятность выезда автомобиля безопасности», - считает Цунода.

İdman.biz