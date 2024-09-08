В связи с "Формулой 1" в Баку движение ограничат в 3 зонах

В целях осуществления логистических операций, связанных с соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2024, которые пройдут 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтчиляр.

Как сообщили İdman.biz в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit), ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные "Бакинским городским кольцом", будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения транспортного движения будут действовать в трёх зонах. Первая зона - это район Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона - это район, где проходит улица 50-летия ООН. Транспортное движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории выдается «Пропуск к месту проживания».

Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения:

Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», улица Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж

Телефон: (012) 497-35-89

Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4, улица Хагани, 26/32

Тел: (012) 498 88 06

Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5

Телефон: (012) 492 41 85

Отметим, что выдача «Пропуска к месту проживания» началась 29 августа и продолжится до 13 сентября.

Как и каждый год, во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 ограничений на передвижение пешеходов не будет.

İdman.biz