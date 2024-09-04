Команды "Формулы-1" ждет культурная программа в Баку

«Как и в предыдущие годы, для команд и гонщиков «Формулы-1» в Баку будет запланирована культурная программа».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказала менеджер по работе с медиа Операционной компанией «Baku City Circuit» (BCC) Арзу Гусейнова.

Она отметила, что во время гоночных уик-эндов свободное время у участников ограничено.

«Понятно, что все мысли во время этапов у пилотов сосредоточены на гонке. Однако, мы находимся в тесном контакте с пиар-менеджерами различных команд и, как и в предыдущие годы, запланировали по желанию ряд мероприятий», - подчеркнула А.Гусейнова.

В частности, участники «Формулы-1» могут посетить Гобустан, грязевые вулканы и Ичери Шехер.

Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 13-15 сентября.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz