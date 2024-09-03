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Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"

Формула 1
Новости
3 Сентября 2024 15:54
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Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"

«С точки зрения нагрузки на гонщика Монца - одна из самых легких трасс. В Баку, а особенно в Сингапуре все будет совсем иначе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил чемпион мира Фернандо Алонсо, пилотирующий «Астон Мартин».

Испанец оказался впечатлен дебютом в «Формуле-1» гонщика «Уильямса» Франко Колапинто, для которого Монца стала дебютным Гран-При. Он занял 12-е место.

«Франко очень хорошо провёл гонку, я похвалил его в закрытом парке. Он жаловался на боль в спине, но это понятно - он впервые атаковал за рулём этой машины два часа в высоком темпе. В ближайшие недели у него будет время подготовиться, появится время, чтобы лучше подогнать сиденье», - заявил Алонсо.

После Гран-При Нидерландов Колапинто заменил Логана Сарджента в основной команде до конца сезона.

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz

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