Большие ожидания бакинской гонки

В этом сезоне Гран-При Азербайджана ожидается с особым интересом, так как впервые этап получил прописку в заключительной фазе всего чемпионата «Формулы-1».

Как сообщает İdman.biz, таким был лейтмотив семинара для журналистов, организованного Операционной компанией «Baku City Circuit» (BCC). В качестве ведущей выступила менеджер организации по работе с медиа Арзу Гусейнова.

Было отмечено, что в нынешнем сезоне у бакинской гонки 17-й порядковый номер. Это будет последний европейский этап, после которого оставшиеся семь стартов пройдут на других континентах.

А.Гусейнова подчеркнула, что интерес к Гран-При очень высокий:

«На многие трибуны продажа билетов закончилась, они все раскуплены. Но точные цифры можно будет назвать позднее».

Ожидания от гонки самые большие, учитывая фактор непредсказуемости. Борьба в чемпионате идет довольно плотная, несмотря на лидерство трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Несмотря на то, что пилот «Ред Булл» пришел к финишу первым на семи этапах, он не побеждал в последних шести гонках. На сегодняшний день семь пилотов выиграли Гран-При и не исключено, что их число может пополниться в Баку. К тому же городская гонка имеет особую ауру и командам необходимо строить стратегию применительно к ней.

После Гран-При Монцы некоторым командам предстоит серьезно поработать над тем, чтобы удачно выступит в Баку. В частности, проблемы с машиной испытывает «Ред Булл», который чувствует себя достаточно некомфортно в борьбе за Кубок конструкторов.

Зато хорошо выглядит «Мерседес», «Макларен» и «Феррари», которые также с большими надеждами отправятся в Баку.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz