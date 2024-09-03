Пьер Гасли: "Мы во всем разберемся, чтобы вернуться более сильными в Баку"

«Мы проведём анализ уик-энда на Гран-При в Монце и во всем разберемся, чтобы вернуться более сильными в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот команды «Альпин» Пьер Гасли.

Как передает İdman.biz, этап в Италии сложился неудачно для французского концерна, чьи пилоты не смогли набрать очки. Эстебан Окон пришел к финишу 14-м, а Гасли финишировал следом.

«Мы перегруппируемся и проанализируем причины, которые помешали нам выступить на таком же конкурентоспособном уровне, как в Зандфорте», - подчеркнул Гасли.

А Окон добавил:

«К позитивным итогам можно отнести тот факт, что мы заметно прибавили в субботу после пятничных тренировок. Через две недели вернёмся в Баку, где нужно сделать всё возможное, чтобы заработать очки».

İdman.biz