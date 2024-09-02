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Макс Ферстаппен: "Перед Баку нам надо изменить машину"

Формула 1
Новости
2 Сентября 2024 17:38
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Макс Ферстаппен: "Перед Баку нам надо изменить машину"

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен считает, что «Ред Булл» предстоит буквально переделать машину к Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

Как передает İdman.biz, в противном случае, как подчеркнул голландец, шансы команды на борьбу за титул будут падать все быстрее.

На вопрос F1TV, насколько сильно он был расстроен во время гонки в Монце, Ферстаппен ответил, что команда проигрывала в темпе.

«Я просто вёл свою собственную гонку. Помимо темпа и плохого пит-стопа, стратегия была не на высоте. Хотя, конечно, это не изменило бы нашу позицию. Я думаю, что мы могли бы провести гонку лучше в целом. Не помогло и то, что я не мог использовать всю мощность двигателя большую часть дистанции, потому что у нас возникла проблема. Сейчас всё действительно плохо. И перед Баку нам нужно проделать большую работу и, по сути, изменить всю машину», - заявил голландец.

Отметим, что Ферстаппен финишировал в Монце на шестом месте, а Серхио Перес стал восьмым.

İdman.biz

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