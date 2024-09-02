Карлос Сайнс: "У нас может быть шанс выиграть в Баку"

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс после Гран-При Италии, где победил его напарник Шарль Леклер, рассказал, что верит в успех своей команды на предстоящих этапах в Баку и Сингапуре.

Как сообщает İdman.biz, испанец считает, что бакинская гонка может быть схожа с Монцей.

«Мы должны понимать, что следующие две гонки похожи на Монцу. В них нет средне- или высокоскоростных поворотов, в которых мы испытываем трудности, поэтому у нас могут быть шансы выиграть и следующие пару этапов», - сказал Сайнс в интервью Sky Sports F1.

Он рассказал и о технической составляющей:

«Всей команде потребовались огромные усилия, чтобы привезти обновления и пойти на риск со стратегией. Мы прошли через сложности с износом шин, но мы заставили резину работать. Наши расчеты говорили о том, что это рискованно, но возможно».

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz