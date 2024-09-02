Норрис получит статус первого пилота от "Макларен" на Гран-При Азербайджана

Ландо Норрис получит статус первого пилота «Макларен» на оставшиеся гонки сезона, включая Гран-При Азербайджана (13-15 сентября).

Как сообщает İdman.biz, руководитель коллектива Андреа Стелла после этапа в Монце заявил, что команда отдаст приоритет британцу в оставшихся восьми гонках сезона.

«Оба наших пилота имеют математические шансы на титул. Но понятно, что у Ландо шансов больше. И если расставлять приоритеты в борьбе с Максом Ферстаппеном, то мы, конечно, мы выберем того, у кого эти шансы выше. Ландо очень хорошо выступает. Он был на поуле в Зандворте, Монце. Ему нужно только разобраться с некоторыми мелочами в гонке, чтобы, например, реализовывать преимущество старта с поула», – приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

После 16-ти этапов Норрис занимает второе место в чемпионате, уступая 62 очка Ферстаппену. Другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри – четвёртый в 106 очках от лидера общего зачёта.

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