2 Сентября 2024
RU

Норрис получит статус первого пилота от "Макларен" на Гран-При Азербайджана

Формула 1
Новости
2 Сентября 2024 11:50
26
Норрис получит статус первого пилота от "Макларен" на Гран-При Азербайджана

Ландо Норрис получит статус первого пилота «Макларен» на оставшиеся гонки сезона, включая Гран-При Азербайджана (13-15 сентября).

Как сообщает İdman.biz, руководитель коллектива Андреа Стелла после этапа в Монце заявил, что команда отдаст приоритет британцу в оставшихся восьми гонках сезона.

«Оба наших пилота имеют математические шансы на титул. Но понятно, что у Ландо шансов больше. И если расставлять приоритеты в борьбе с Максом Ферстаппеном, то мы, конечно, мы выберем того, у кого эти шансы выше. Ландо очень хорошо выступает. Он был на поуле в Зандворте, Монце. Ему нужно только разобраться с некоторыми мелочами в гонке, чтобы, например, реализовывать преимущество старта с поула», – приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

После 16-ти этапов Норрис занимает второе место в чемпионате, уступая 62 очка Ферстаппену. Другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри – четвёртый в 106 очках от лидера общего зачёта.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Магнуссен дисквалифицирован на бакинскую гонку
12:42
Формула 1

Магнуссен дисквалифицирован на бакинскую гонку

Пилот "Haas" пропустит Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября

Ферстаппен приедет в Баку лидером
10:33
Формула 1

Ферстаппен приедет в Баку лидером

После этапа в Монце в активе голландца 303 очка
Определился победитель Гран-при Италии
1 Сентября 18:52
Формула 1

Определился победитель Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал на первом месте
Хэмилтону нашли замену
31 Августа 18:14
Формула 1

Хэмилтону нашли замену

Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила состав на 2025 год
"Не уверен, что моих усилий хватит"
30 Августа 21:31
Формула 1

"Не уверен, что моих усилий хватит"

"Я просто стараюсь изо всех сил"
"Я никогда не поеду в Баку с чувством, что нас ждет легкая гонка"
29 Августа 12:11
Формула 1

"Я никогда не поеду в Баку с чувством, что нас ждет легкая гонка"

"Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, фаворит мы или нет"

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
30 Августа 15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"
30 Августа 17:21
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

"Все наши соперники - серьезные команды"