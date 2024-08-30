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"Не уверен, что моих усилий хватит"

Формула 1
Новости
30 Августа 2024 21:31
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"Не уверен, что моих усилий хватит"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я просто стараюсь изо всех сил. Выиграю я титул или нет, жизнь моя от этого не изменится. Хочу ли я победить? Конечно, но в данный момент не всё зависит от меня, учитывая характеристики машины. Я делаю всё возможное, даю обратную связь и пытаюсь сделать болид быстрее, но не знаю, будет ли этого достаточно. Я знаю, что как команда мы делаем всё возможное, чтобы быть более конкурентоспособными, чем в Зандворте, потому что для нас это был очень плохой уикенд», - приводит слова Ферстаппена Motorsport Netherlands.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея на счету 295 очков.

İdman.biz

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