До Гран-При Азербайджана остался один этап

Один этап остался до начала Гран-При Азербайджана в классе «Формулы-1».

Как передает İdman.biz, в минувший уик-энд Зандфорт принимал 14-ю гонку сезона, победу в которой отпраздновал Ландо Норрис. Пилот «Макларена» в Нидерландах опередил чемпиона мира Макса Ферстаппена, ставшего вторым, а третьим к финишу пришел Шарль Леклер на «Феррари».

Ближайший этап «Королевских гонок» состоится 1 в Монце, а после итальянского этапа пройдет Гран-При Азербайджана (13-15 сентября).

В данный момент в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен («Ред Булл»), далее следуют Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

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