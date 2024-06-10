Ферстаппен стал первым в Канаде

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, пилот Red Bull первым пересек финишную черту в гонке с 70 кругами.

Следующие места заняли Ландо Норрис (McLaren) и Джордж Рассел (Mercedes). После этой победы Ферстаппен увеличил свой очковый актив до 194. Он на 56 очков опережает своего ближайшего преследователя Шарля Леклера (Ferrari). Норрис занимает третье место со 131 очком.

Формула 1. Гран-при Канады.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 70 кругов

2. Ландо Норрис (McLaren) +3,879

3. Джордж Рассел («Мерседес») +4,317

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10 199

6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17 510

7. Лэнс Стролл (Aston Martin) +23,625

8. Даниэль Рикардо («РБ») +28 672

9. Пьер Гасли («Альпин») +30.021

10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313

İdman.biz