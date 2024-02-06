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В «Формуле-1» изменился формат уик-энда со спринтом

Формула 1
Новости
6 Февраля 2024 14:44
В «Формуле-1» изменился формат уик-энда со спринтом

В Лондоне состоялось первое в этом году заседание Комиссии “Формулы-1”

Как сообщает İdman.biz, на нем был рассмотрен ряд вопросов, и в числе прочих был утверждён новый формат гоночного уик-энда со спринтом, который вступит в силу в 2024 году.

Новый формат выглядит следующим образом: в пятницу единственная тренировка и квалификация перед спринтом. В субботу – спринт и основная квалификация перед гонкой, в воскресенье – гонка.

Эти изменения ещё должны быть формально утверждены на заседании Всемирного совета FIA 28 февраля.

İdman.biz

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