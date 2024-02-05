Гран-при Азербайджана: Стартовала программа регистрации маршалов - ФОТО

Стартовала программа регистрации маршалов Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Об этом İdman.biz сообщили в Бакинской городской кольцевой операционной компании (BSH).

Сообщается, что присоединиться к программе регистрации маршалов Гран-при Азербайджана, которая пройдет 13-15 сентября этого года, присоединиться может каждый желающий: "К маршальской программе может присоединиться любой желающий старше 21 года, независимо от места проживания, желающий внести непосредственный вклад в успех этого грандиозного спортивного мероприятия на центральных улицах столицы Баку. Маршалы, задействованные в программе, станут незаменимыми участниками Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года и в то же время получат возможность испытать азарт гонки "Формулы-1".

Каждому маршалу, успешно завершившему гоночный уик-энд «Формулы-1», будет вручена международная лицензия, принятая Международной автомобильной федерацией (FIA), вручаемая Автомобильной федерацией Азербайджана. Международная лицензия даст маршалам право участвовать в соревнованиях не только в Азербайджане, но и в странах, где пройдут Гран-при Формулы-1 и другие соревнования по автоспорту.

İdman.biz