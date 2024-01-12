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Болиды "Формулы-1" потеряют в мощности. Новая интрига для бакинского Гран-При

Формула 1
Новости
12 Января 2024 12:01
Болиды "Формулы-1" потеряют в мощности. Новая интрига для бакинского Гран-При

В этом году гонок в календаре «Формулы-1» станет больше, а моторов меньше.

Как сообщат İdman.biz, это связано с тем, что Международная федерация автоспорта (FIA) возвращается к жестким ограничениям на компоненты силовых установок.

На каждую машину по ходу сезона из 24-х Гран-При, если все они состоятся, можно установить три двигателя внутреннего сгорания, три мотор-генератора MGU-H, MGU-K и три турбины. Дальнейшие замены приведут к штрафам, отмечает портал f1.news.ru.

24 гонки плюс шесть спринтов – каждый компонент должен выдержать 20 тренировок, 10 квалификаций, два спринта и восемь дистанций Гран При. Любой сбой при такой нагрузке в итоге приведёт к штрафу.

Таким образом, по ходу всего сезона команды не смогут использовать силовые установки на 100% мощности, что неизбежно повлияет на расстановку сил.

Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 13-15 сентября.

İdman.biz

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