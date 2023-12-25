"Ферстаппен сказал после Баку: "Я больше никогда ему не проиграю"

Экс-пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о том, как Макс Ферстаппен отреагировал на поражение Серхио Пересу на Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на autosport.com, после четвертой гонки сезона-2023 два пилота «Red Bull» имели по две победы, однако уже на следующем этапе в Майами началась победная серия Ферстаппена из десяти Гран-При. В дальнейшем голландец набрал более чем вдвое больше очков, чем его напарник, выиграв рекордные 19 этапов.

«Я видел отца Макса - Йоса в Катаре вечером после того, как Макс оформил чемпионство. Мы болтали о сезоне. Он сказал мне: «Макс был в ярости после Баку, и когда он вернулся домой, то сказал: «Я больше никогда не проиграю ему в этом сезоне. Он больше никогда меня не победит». И, о чудо, он был прав. Это был действительно важный и разрушительный момент», – рассказал Чандок в подкасте Sky Sports F1.

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