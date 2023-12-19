Эксперты назвали главных неудачников Формулы 1 в 2023 году

Эксперты издания RacingNews365, подводя итоги прошедшего сезона Формулы 1, определили главных неудачников завершившегося чемпионата мира как среди пилотов, так и среди команд. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на autosport.com.ru, обошлось без громких неожиданностей, потому что к подобным выводам пришли и другие журналисты, и многие болельщики.

Главным неудачником среди пилотов назван Серхио Перес, который хоть и стал вице-чемпионом, но с большим трудом и полностью провалился на фоне своего напарника по Red Bull Макса Ферстаппена. Если голландец досрочно стал трёхкратным чемпионом, то мексиканец после ряда побед в начале сезона дальше допускал массу ошибок и с трудом боролся даже за подиум.

Среди команд громким провалом стала Alpine, которая за считанные недели лишилась сразу четырёх топ-менеджеров - Лорана Росси, Отмара Сафнауэра, Алана Пермейна и Пэта Фрая - а в итоге в Кубке конструкторов опустилась с четвёртой позиции на шестую, что приведёт к финансовым потерям по итогам сезона-2023.

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