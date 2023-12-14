Формула 1: Статистика: Итоги сезона 2023 года

İdman.biz представляет статью со ссылкой на f1news.ru.

Сезон 2023 года продолжался 266 дней - с 5 марта по 26 ноября и повторил рекорд по числу пройденных этапов - 22. Общая дистанция всех гонок составила 1 325 кругов или 6 697 километров.

В 2023 году на старт выходили 22 гонщика. После Гран При Великобритании Даниэль Риккардо сменил Ника де Вриза за рулём AlphaTauri. Уже самого Риккардо, получившего травму руки в тренировке в Зандфорте, заменил Лиам Лоусон. Даниэль вернулся за руль на Гран При США в Остине.

Из числа гонщиков, выходивших на старт, только Ник де Вриз не заработал очки, но голландец провёл всего десять этапов.

В пятничных тренировках принимали участие десять гонщиков. Джейк Деннис провёл пятничную тренировку в Абу-Даби за рулём Red Bull Racing. Айзек Хаджар садился за руль AlphaTauri в тренировке в Мехико и за руль Red Bull Racing в тренировке в Абу-Даби.

Зак О’Салливан провёл тренировку в Абу-Даби за рулём Williams. Пато О’Вард садился за руль McLaren в пятничных свободных заездах в Абу-Даби.

Джек Дуэн провёл две тренировки в составе Alpine – в Мехико и в Абу-Даби. На этих же трассах Тео Пуршер провёл две сессии свободных заездов за рулём Alfa Romeo, Фредерик Вести – за рулём Mercedes, а Оливер Берман – за рулём Haas.

Роберт Шварцман вернулся за руль Ferrari на свободных заездах в Зандфорте и в Абу-Даби. Фелипе Другович садился за руль Aston Martin в тренировках в Монце и Абу-Даби.

В гонках все пилоты суммарно проехали 24 386 кругов или 123 263 километра. За сезон пилоты во время свободных заездов, квалификаций, спринтов и гонок преодолели 55 320 кругов или 280 890 километров.

Рекордсменом по пройденной дистанции стал Карлос Сайнс. Гонщик Ferrari проехал 2 926 кругов или 14 862 километра.

Наименьшую дистанцию среди пилотов, стартовавших в гонках, проехал Лиам Лоусон – 645 кругов или 3 403 километра. Среди гонщиков, выходивших на старт всех гонок, наименьшая дистанция у Кевина Магнуссена – 2 523 круга или 12 931 километр.

Лидировали в гонках десять пилотов – Макс Ферстаппен (1 003 круга/4 912 километров), Серхио Перес (146 кругов/868 километров), Карлос Сайнс (77 кругов/393 километра), Шарль Леклер (41 круг/209 километров), Ландо Норрис (30 кругов/162 километра), Льюис Хэмилтон (13 кругов/71 километр), Джордж Расселл (6 кругов/32 километра), Юки Цунода (5 кругов/26 километров), Фернандо Алонсо (3 круга/18 километров) и Оскар Пиастри (1 круг/6 километров).

Больше всех побед одержал Макс Ферстаппеп – 19. Кроме него побеждали только Серхио Перес – 2 раза и Карлос Сайнс – 1 раз.

Самая быстрая победа в сезоне была одержана в Монце. Максу Ферстаппену потребовался 1 час 13 минут и 41,143 секунды.

Макс Ферстаппен выиграл четыре спринта – в Австрии, Бельгии, США (Остин) и Бразилии. По одной победе в спринте у Серхио Переса (Азербайджан) и Оскара Пиастри (Катар).

В первой тройке в 2023 году финишировали одиннадцать гонщиков: Макс Ферстаппен – 21 раз, Серхио Перес – 9 раз, Фернандо Алонсо – 8 раз, Ландо Норрис – 7 раз, Льюис Хэмилтон – 6 раз, Шарль Леклер – 6 раз, Карлос Сайнс – 3 раза, Оскар Пиастри – 2 раза, Джордж Расселл – 2 раза, Эстебан Окон – 1 раз, Пьер Гасли – 1 раз.

Пятеро гонщиков завоёвывали поул: Макс Ферстаппен – 12 раз, Шарль Леклер – 5 раз, Серхио Перес – 2 раза, Карлос Сайнс – 2 раза, Льюис Хэмилтон – 1 раз.

Девять гонщиков показывали лучшее время на круге: Макс Ферстаппен – 9 раз, Льюис Хэмилтон – 4 раза, Серхио Перес – 2 раза, Оскар Пиастри – 2 раза, Гуаньюй Чжоу – 1 раз, Джордж Расселл – 1 раз, Фернандо Алонсо – 1 раз, Юки Цунода – 1 раз, Ландо Норрис – 1 раз.

Самый быстрый пит-стоп в сезоне провела команда McLaren, обслужив машину Ландо Норриса за 1,80 секунды на Гран При Катара.

В 2023 году девять гонщиков не получали штрафные баллы – Алекс Элбон, Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо.

Больше всего штрафных баллов по итогам сезона у Серхио Переса – 7.

РЕКОРДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира, гарантировав себе победу в чемпионате за пять этапов до конца сезона.

В 2023-м Ферстаппен выиграл девятнадцать гонок, что стало наибольшим числом побед одного гонщика в сезоне за всю историю Формулы 1. Макс превзошёл собственное прошлогоднее достижение.

В 2023-м Макс Ферстаппен превзошёл рекорд Альберто Аскари, державшийся с 1952 года, по проценту побед за сезон. У Ферстаппена – 86,4%, у Аскари – 75%. У Михаэля Шумахера на третьей строчке – 72,22% в 2004 году.

Макс Ферстаппен установил новый рекорд по числу кругов лидирования в сезоне – 1 003.

Десять побед подряд – новый рекорд, установленный Максом в 2023-м. Он превзошёл предыдущее достижение Себастьяна Феттеля 2013 года – 9 побед подряд.

Ферстаппен стал рекордсменом по количеству очков, заработанных в одном сезоне – 575. Предыдущий рекорд тоже был установлен Максом в 2022-м – 454 очка.

У Макса Ферстаппена рекорд по числу побед с поула в сезоне – 12. Он превзошёл предыдущий рекорд Найджела Мэнселла, установленный в 1992 году. Кроме того, у гонщика Red Bull Racing рекорд по победам с поула подряд – 16.

Макс Ферстаппен превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по числу гонок подряд (37), в которых пилот лидировал хотя бы один круг. У Макса их 39, и серия продолжается.

Ферстаппен установил новый рекорд по числу подиумов за сезон – 21, улучшив свой рекорд 2021 года (18).

Команда Red Bull Racing в седьмой раз в своей истории завоевала титул в личном зачёте и в шестой раз – Кубок конструкторов. Впервые в истории гонщики команды из Милтон-Кинса заняли первое и второе место в личном зачёте.

В дебютном сезоне Оскар Пиастри дважды поднялся на подиум – в Японии и Катаре.

Льюис Хэмилтон продолжил свою рекордную серию по числу подиумов за карьеру – у него их теперь 197. Фернандо Алонсо сравнялся с Аленом Простом.