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Формула 1: Статистика: Итоги сезона 2023 года

Формула 1
Longreads
14 Декабря 2023 12:27
Формула 1: Статистика: Итоги сезона 2023 года

İdman.biz представляет статью со ссылкой на f1news.ru.

Сезон 2023 года продолжался 266 дней - с 5 марта по 26 ноября и повторил рекорд по числу пройденных этапов - 22. Общая дистанция всех гонок составила 1 325 кругов или 6 697 километров.

В 2023 году на старт выходили 22 гонщика. После Гран При Великобритании Даниэль Риккардо сменил Ника де Вриза за рулём AlphaTauri. Уже самого Риккардо, получившего травму руки в тренировке в Зандфорте, заменил Лиам Лоусон. Даниэль вернулся за руль на Гран При США в Остине.

Из числа гонщиков, выходивших на старт, только Ник де Вриз не заработал очки, но голландец провёл всего десять этапов.

В пятничных тренировках принимали участие десять гонщиков. Джейк Деннис провёл пятничную тренировку в Абу-Даби за рулём Red Bull Racing. Айзек Хаджар садился за руль AlphaTauri в тренировке в Мехико и за руль Red Bull Racing в тренировке в Абу-Даби.

Зак О’Салливан провёл тренировку в Абу-Даби за рулём Williams. Пато О’Вард садился за руль McLaren в пятничных свободных заездах в Абу-Даби.

Джек Дуэн провёл две тренировки в составе Alpine – в Мехико и в Абу-Даби. На этих же трассах Тео Пуршер провёл две сессии свободных заездов за рулём Alfa Romeo, Фредерик Вести – за рулём Mercedes, а Оливер Берман – за рулём Haas.

Роберт Шварцман вернулся за руль Ferrari на свободных заездах в Зандфорте и в Абу-Даби. Фелипе Другович садился за руль Aston Martin в тренировках в Монце и Абу-Даби.

В гонках все пилоты суммарно проехали 24 386 кругов или 123 263 километра. За сезон пилоты во время свободных заездов, квалификаций, спринтов и гонок преодолели 55 320 кругов или 280 890 километров.

Рекордсменом по пройденной дистанции стал Карлос Сайнс. Гонщик Ferrari проехал 2 926 кругов или 14 862 километра.

Наименьшую дистанцию среди пилотов, стартовавших в гонках, проехал Лиам Лоусон – 645 кругов или 3 403 километра. Среди гонщиков, выходивших на старт всех гонок, наименьшая дистанция у Кевина Магнуссена – 2 523 круга или 12 931 километр.

Лидировали в гонках десять пилотов – Макс Ферстаппен (1 003 круга/4 912 километров), Серхио Перес (146 кругов/868 километров), Карлос Сайнс (77 кругов/393 километра), Шарль Леклер (41 круг/209 километров), Ландо Норрис (30 кругов/162 километра), Льюис Хэмилтон (13 кругов/71 километр), Джордж Расселл (6 кругов/32 километра), Юки Цунода (5 кругов/26 километров), Фернандо Алонсо (3 круга/18 километров) и Оскар Пиастри (1 круг/6 километров).

Больше всех побед одержал Макс Ферстаппеп – 19. Кроме него побеждали только Серхио Перес – 2 раза и Карлос Сайнс – 1 раз.

Самая быстрая победа в сезоне была одержана в Монце. Максу Ферстаппену потребовался 1 час 13 минут и 41,143 секунды.

Макс Ферстаппен выиграл четыре спринта – в Австрии, Бельгии, США (Остин) и Бразилии. По одной победе в спринте у Серхио Переса (Азербайджан) и Оскара Пиастри (Катар).

В первой тройке в 2023 году финишировали одиннадцать гонщиков: Макс Ферстаппен – 21 раз, Серхио Перес – 9 раз, Фернандо Алонсо – 8 раз, Ландо Норрис – 7 раз, Льюис Хэмилтон – 6 раз, Шарль Леклер – 6 раз, Карлос Сайнс – 3 раза, Оскар Пиастри – 2 раза, Джордж Расселл – 2 раза, Эстебан Окон – 1 раз, Пьер Гасли – 1 раз.

Пятеро гонщиков завоёвывали поул: Макс Ферстаппен – 12 раз, Шарль Леклер – 5 раз, Серхио Перес – 2 раза, Карлос Сайнс – 2 раза, Льюис Хэмилтон – 1 раз.

Девять гонщиков показывали лучшее время на круге: Макс Ферстаппен – 9 раз, Льюис Хэмилтон – 4 раза, Серхио Перес – 2 раза, Оскар Пиастри – 2 раза, Гуаньюй Чжоу – 1 раз, Джордж Расселл – 1 раз, Фернандо Алонсо – 1 раз, Юки Цунода – 1 раз, Ландо Норрис – 1 раз.

Самый быстрый пит-стоп в сезоне провела команда McLaren, обслужив машину Ландо Норриса за 1,80 секунды на Гран При Катара.

В 2023 году девять гонщиков не получали штрафные баллы – Алекс Элбон, Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо.

Больше всего штрафных баллов по итогам сезона у Серхио Переса – 7.

РЕКОРДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира, гарантировав себе победу в чемпионате за пять этапов до конца сезона.

В 2023-м Ферстаппен выиграл девятнадцать гонок, что стало наибольшим числом побед одного гонщика в сезоне за всю историю Формулы 1. Макс превзошёл собственное прошлогоднее достижение.

В 2023-м Макс Ферстаппен превзошёл рекорд Альберто Аскари, державшийся с 1952 года, по проценту побед за сезон. У Ферстаппена – 86,4%, у Аскари – 75%. У Михаэля Шумахера на третьей строчке – 72,22% в 2004 году.

Макс Ферстаппен установил новый рекорд по числу кругов лидирования в сезоне – 1 003.

Десять побед подряд – новый рекорд, установленный Максом в 2023-м. Он превзошёл предыдущее достижение Себастьяна Феттеля 2013 года – 9 побед подряд.

Ферстаппен стал рекордсменом по количеству очков, заработанных в одном сезоне – 575. Предыдущий рекорд тоже был установлен Максом в 2022-м – 454 очка.

У Макса Ферстаппена рекорд по числу побед с поула в сезоне – 12. Он превзошёл предыдущий рекорд Найджела Мэнселла, установленный в 1992 году. Кроме того, у гонщика Red Bull Racing рекорд по победам с поула подряд – 16.

Макс Ферстаппен превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по числу гонок подряд (37), в которых пилот лидировал хотя бы один круг. У Макса их 39, и серия продолжается.

Ферстаппен установил новый рекорд по числу подиумов за сезон – 21, улучшив свой рекорд 2021 года (18).

Команда Red Bull Racing в седьмой раз в своей истории завоевала титул в личном зачёте и в шестой раз – Кубок конструкторов. Впервые в истории гонщики команды из Милтон-Кинса заняли первое и второе место в личном зачёте.

В дебютном сезоне Оскар Пиастри дважды поднялся на подиум – в Японии и Катаре.

Льюис Хэмилтон продолжил свою рекордную серию по числу подиумов за карьеру – у него их теперь 197. Фернандо Алонсо сравнялся с Аленом Простом.

N Гонщик Подиумы
1 Льюис Хэмилтон 197
2 Михаэль Шумахер 155
3 Себастьян Феттель 122
4 Ален Прост 106
5 Фернандо Алонсо 106

Улучшил Льюис Хэмилтон свою статистику по кругам лидирования в гонках. Макс Ферстаппен поднялся на пятое место в рейтинге, опередив Алена Проста.

N Гонщик Круги лидирования
1 Льюис Хэмилтон 5455
2 Михаэль Шумахер 5111
3 Себастьян Феттель 3501
4 Айртон Сенна 2931
5 Макс Ферстаппен 2858

Фернандо Алонсо укрепил первое место в истории по числу гонок в карьере. Льюис Хэмилтон поднялся на третью строчку, опередив Рубенса Баррикелло.

N Гонщик Гран При
1 Фернандо Алонсо 378
2 Кими Райкконен 350
3 Льюис Хэмилтон 332
4 Рубенс Баррикелло 323
5 Михаэль Шумахер 307

По числу заработанных очков за карьеру Макс Ферстаппен поднялся на третье место в истории, опередив Фернандо Алонсо.

N Гонщик Очки
1 Льюис Хэмилтон 4639,5
2 Себастьян Феттель 3098
3 Макс Ферстаппен 2586,5
4 Фернандо Алонсо 2267
5 Кими Райкконен 1873

По числу побед в гонках Red Bull Racing приблизилась к Williams.

N Команда Победы
1 Ferrari 243
2 McLaren 183
3 Mercedes 125
4 Williams 114
5 Red Bull 113

По числу заработанных очков Red Bull Racing опередила Mercedes и поднялась на вторую строчку в истории.

N Команда Очки
1 Ferrari 9672
2 Red Bull 7248
3 Mercedes 7222,5
4 McLaren 6291,5
5 Williams 3620

Aston Martin и Alpine преодолели рубеж в 50 Гран При, Red Bull Racing – 350, Alfa Romeo – 200, Haas – 150.

N Команда Гран При
1 Ferrari 1074
2 McLaren 946
3 Williams 827
11 Red Bull 369
16 Mercedes 293
20 Alfa Romeo 214
25 Haas 166
51 AlphaTauri 83
63 Aston Martin 71
68 Alpine 66

Нико Хюлкенберг обновил свой антирекорд – 203 старта без финишей на подиуме.

İdman.biz

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