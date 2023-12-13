Бакинский маневр Алонсо претендует на приз за лучший обгон в сезоне - ВИДЕО

«Формула-1» объявил претендентов на приз за лучший обгон в сезоне-2023.

Как сообщает İdman.biz, в шорт-лист, опубликованный на официальном сайте «Королевских гонок», вошли лучшие маневры месяца с марта по ноябрь. Три из них – в исполнении двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо: против Льюиса Хэмилтона в Бахрейне и Канаде и в сражении с Карлосом Сайнсом Гран-При Азербайджана.

Конкурентами Алонсо в борьбе за награду являются Шарль Леклер за обгоны Джорджа Рассела в Японии и Серхио Переса в Лас-Вегасе, Ландо Норрис - за свой манёвр с Расселом в Мексике и Перес - за обгон Норриса в Венгрии. Также за победу поборется Кевин Магнуссен, эффектно обогнавший Логана Сарджента в Монако.

Примечательно, что в шорт-листе нет обгона Алонсо в сражении с Пересом на последнем круге, за который Фернандо получил награду в номинации «Экшн года» на FIA Gala-2023 в Баку.

İdman.biz