Награда Хэмилтона осталась в Баку

Обнародована дополнительная информация о потерянной в Баку награде пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.
İdman.biz сообщает, что его награда уже вручена представителю FIA.
Об этом рассказал обозреватель портала «Автоспорт» Джонатан Ноубл. Он сообщил, что награда будет отправлена «Мерседесу».
На прошлой неделе сообщалось, что пилот «Мерседеса» отказался от награды после гала-вечера, организованного FIA в Азербайджане. Тогда некто Нихад Насирли поделился в социальной сети, что Хэмилтон вручил ему награду. Хотя руководство «Мерседеса» опровергло эту информацию, в итоге подтвердилось, что награда осталась в Баку.
Отметим, что британский гонщик завершил чемпионат мира 2023 года на 3-м месте и был удостоен почетной награды FIA.
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