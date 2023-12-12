Награда Хэмилтона осталась в Баку

Обнародована дополнительная информация о потерянной в Баку награде пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

İdman.biz сообщает, что его награда уже вручена представителю FIA.

Об этом рассказал обозреватель портала «Автоспорт» Джонатан Ноубл. Он сообщил, что награда будет отправлена ​​«Мерседесу».

На прошлой неделе сообщалось, что пилот «Мерседеса» отказался от награды после гала-вечера, организованного FIA в Азербайджане. Тогда некто Нихад Насирли поделился в социальной сети, что Хэмилтон вручил ему награду. Хотя руководство «Мерседеса» опровергло эту информацию, в итоге подтвердилось, что награда осталась в Баку.

Отметим, что британский гонщик завершил чемпионат мира 2023 года на 3-м месте и был удостоен почетной награды FIA.

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