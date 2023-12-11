Все машины попадают сюда. Что происходит с техникой Ф1 после завершения сезона?

Одна из интересных особенностей Формулы 1 состоит в том, что прошлогодняя техника тут уже не представляют никакого интереса. Но если вы думаете, что вся она отправляется по музеям, то сильно ошибаетесь…

İdman.biz представляет материал со ссылкой на ru.motorsport.com.

После того, как воскресным вечером в Абу-Даби смолкли залпы фейерверков и развеялся дым от праздничных пробуксовок Макса Ферстаппена, сезон 2023 года еще рано было считать законченным. Команды на пару дней задержались на «Яс-Марине», чтобы провести тесты. Но когда завершились и они, все гоночные машины Ф1 разом превратились из дорогого и высокотехнологичного спортивного инвентаря в антиквариат - или, если угодно, винтаж.

Каждая команда сама решает, что делать с утратившей актуальность техникой. Но обычно ее сохраняют с большой заботой, как частичку истории. А некоторые даже сформировали у себя «Департамент наследия», который представляет из себя нечто среднее между складом и музеем.

В Mercedes, когда завершается очередной сезон, запускается стандартная процедура. «После окончания чемпионата все машины привозят к нам», – рассказал старший механик "Наследия" Алекс Тулуз.

После этого каждое шасси разбирают на детали, и которые одну за другой заносят в электронную программу учета. При этом важно указать, является ли элемент исправным и существует ли возможность использовать его в дальнейшем с какими-либо усовершенствованиями. Если нет – он официально объявляется ненужным.

«Самое главное для нас – эффективность, – продолжил Тулуз. Как оказалось, в складском деле под эффективностью понимают совсем не то же самое, что в гонках. – Мы должны размещать максимум возможного в любом доступном пространстве».

Разумеется, просто рассовать детали по полкам мало. Важно контролировать, что и где находится. «От целых шасси и до последнего болта, мы отслеживаем путь всего, что к нам попадает», – с гордостью добавил Алекс.

В Mercedes существует собственная теория о том, что лучший способ хранения старых машин – это их периодическое использование в заездах. И вся техника, которая хранится в Брэкли в собранном виде, как минимум раз год покидает тесные складские стены и выезжает на трассу. Это позволяет избежать выхода из строя внутренних элементов.

За этим следует ежегодное техническое обслуживание – между прочим, по тому же регламенту, что и в гоночной бригаде. Оно позволяет содержать архив в безупречном состоянии. В Mercedes уверены, что даже машины, сданные на хранение десять лет назад, в любой момент готовы к использованию по прямому назначению.

Этот подход особенно ценен, когда надо организовать какое-то гоночное шоу. Например, минувшим летом Мик Шумахер проехал на серебристой W02 – на такой когда-то выступал его отец Михаэль – в рамках «Фестиваля скорости» в Гудвуде.

Некоторые команды активно задействуют старую технику в частных тестах, которые никак не ограничены регламентом Ф1. До смены регламента запрет касался машин моложе трех лет, после перехода на шасси с граунд-эффектом – моложе двух. Эту практику регулярно используют McLaren, Ferrari и Alpine.

Что до Mercedes, то департамент наследия команды начал работу в 2016-м, но отмечает за все машины, произведенные в Брэкли с того момента, когда немецкий концерн выкупил чемпионскую команду Brawn: коллекцию открывают W01 из сезона-2010, а недавно ее пополнили свеженькие W14.

«Мы понимаем, как важно сохранять память и достижения каждого сезона, – объяснил Алекс Тулуз. – Именно поэтому с таким вниманием относимся к своей коллекции. Она также включает призовые кубки, комбинезоны, шлемы, даже архивные документы – чертежи и схемы сборки.

Это не просто собрание объектов, но живое свидетельство той страсти и преданности, которую испытывают все в команде. И задача нашего департамента – не только сохранять историю, но и напоминать, чтобы ее никогда не забывали».

За 14 сезонов после возвращения в Ф1 команда Mercedes выиграла 116 Гран При, ее пилоты 129 раз стартовали с поула и 96 раз показывали лучшее время круга в гонке. Льюис Хэмилтон и Нико Росберг завоевали семь титулов в личном зачете, а Кубок конструкторов доставался немецкому производителю восемь лет подряд: с 2014 по 2021-й.

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